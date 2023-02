A carregar o vídeo ...

Os Sacramento Kings e os Los Angeles Clippers protagonizaram na última madrugada, que acabou se tornar no segundo encontro com mais pontos marcados na história da NBA. O jogo terminou com o triunfo para a equipa de Sacramento, por 176-175, após dois prolongamentos, com as duas equipas a marcarem 351 pontos no total. (Vídeo NBA)