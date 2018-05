Os momentos de tensão à saída do tribunal dos 23 invasores da Academia do Sporting

Os 23 arguidos que invadiram a Academia viram segunda-feira ser decretada a medida de prisão preventiva. Após o Ministério Público ter defendido a aplicação desta medida de coação para todos os envolvidos, invocando "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de atividade criminosa" e "perturbação da ordem pública", o Tribunal do Barreiro corroborou o apelo.