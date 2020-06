A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo pode voltar a lutar pela conquista da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, caso o comité executivo da UEFA atribua, no dia 17, a 'final 8' da prova à favorita Lisboa, cidade que compete com Frankfurt e Moscovo. O anfiteatro do Benfica é um palco com enorme simbolismo para CR7, que ali já derramou lágrimas de alegria, tristeza e raiva.