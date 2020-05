Os números por detrás do Dortmund-Bayern Munique: Guerreiro é o melhor marcador entre os defesas

A carregar o vídeo ...

O clássico entre Borussia Dortmund e Bayern Munique realiza-se esta terça-feira, no Signal Iduna Park, estádio do conjunto aurinegro. Raphaël Guerreiro, lateral-esquerdo português do Borussia Dortmund, é já o melhor marcador da prova entre os defesas com 8 finalizações esta temporada. Veja este e outros números deste encontro que promete agitar a semana. [Vídeo: Omnisport]