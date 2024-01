Os perigos do Dakar'2024: Yazeed Al-Rajhi escapa a choque frontal com carro externo à prova

A carregar o vídeo ...

Yazeed Al-Rajhi acabou a quarta etapa do Dakar'2024 como líder da classificação geral - depois de ter sido segundo na tirada -, mas o dia podia ter acabado muito mal para o saudita. Tudo por conta de um valente susto no decurso da tirada, quando o piloto da Overdrive escapou por um triz a um choque frontal com um veículo externo à prova. Valeu a perícia do piloto árabe, que conseguiu desviar-se a tempo de impedir um acidente que teria sido bastante grave.