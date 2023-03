Os principais números de Cristiano Ronaldo, o jogador mais internacional de sempre

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo bateu esta quinta-feira mais um recorde a juntar aos muitos que já tem no palmarés. O capitão da equipas das quinas cumpre, ante o Liechtenstein, a 197ª internacionalização pela equipa principal portuguesa, superando as 196 de Bader Al-Mutawa, do Kuwait, que com CR7 partilhava este registo até hoje. Agora, é possível dizer que Ronaldo é agora o mais internacional de sempre a nível mundial.