Depois de um longo período de espera, os fãs da Nike terão a chance de na próxima semana colocar pela primeira vez as suas mãos (ou pés) num dos modelos de sapatilhas mais desejados de sempre. Falamos das Alphafly NEXT%, as sapatilhas que levaram Eliud Kipchoge ao histórico sub-2 na maratona.