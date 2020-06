Os sons do futebol: o que se ouviu nos estádios de Portugal na primeira jornada sem público

"Tens de ganhar", gritou Cláudio Ramos para os defesas do Tondela num lance de ataque do Benfica. Palavras ditas tantas vezes num relvado e que agora, sem público, todos podem ouvir. Indicações, protestos e comentários; o barulho dos remates ou da bola a embater nos ferros. Record mostra-lhe alguns dos sons do futebol que se ouviram nos estádios de Portugal na primeira jornada sem adeptos nas bancadas. Para ver e ouvir - bem alto!