Quando Maradona teve direito a um trono em casa do Newell's Old Boys

Diego Maradona representou o Newell's Old Boys como jogador. Quando o astro argentino visitou o clube de Rosário na qualidade de treinador do Gimnasia, no final do ano passado, o emblema da casa reservou-lhe um lugar especial. Em vez de se sentar no banco, Maradona teve direito a uma cadeira digna de um rei, que fez questão de autografar. Não é à toa que lhe chamavam 'Diós'... [Imagens: Fox Sports]