Na véspera da equipa de Jorge Jesus se estrear no Mundial de Clubes, nas maies-finais frente ao Al Hilal, esta terça-feira, o plantel festejou o 19.º aniversário de Lincoln Correa. No discurso de agradecimento, o jovem avançado fez três menções especiais. Imagens partilhadas pelo Flamengo no seu Instagram.