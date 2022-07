Os violentos confrontos nas bancadas do D. Afonso Henriques... com muitas cadeiras a voar

A carregar o vídeo ...

[Vídeo contém linguagem suscetível de ferir sensibilidades]Durante o intervalo do V. Guimarães-Puskás Akadémia , um grupo de adeptos envolveu-se em altercações com a polícia, na bancada Neno, registando-se, inclusive, o arremesso de cadeiras. Em comunicado, a PSP confirmou ter detido um adepto por "resistência e coação à autoridade", frisando que o mesmo, por estar no jogo, "desobedeceu a uma medida que o impede de frequentar recintos desportivos, decretada pela APCVD". A PSP foi ao local por ter detetado um adepto a atirar o "tubo de uma bandeira" para o campo e com a intenção de o identificar. "Este, assim como outros adeptos, ofereceram resistência à PSP, reagindo violentamente, agredindo e coagindo os polícias", podia ler-se