Oscar Cardozo bate livre direto 'à Gaitán' e surpreende guarda-redes com um golaço

Foi com souplesse que Oscar Cardozo bisou frente ao Resistencia, no Paraguai. O antigo avançado do Benfica continua a marcar que se se farta pelo Libertad. Na madrugada desta terça-feira, o Tacuara, de 39 anos, experimentou um livre à Panenka, ou melhor dizendo, à Gaitán, pela forma como o antigo colega de equipa bateu na bola na vitória em 2014 diante do PAOK. Cardozo fez o mesmo e rubricou um golaço que surpreendeu o guarda-redes