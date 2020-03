Óscar Cardozo volta a brilhar na Libertadores: paraguaio fez o golo da vitória do Libertad

A carregar o vídeo ...

Óscar Cardozo continua com faro apurado para os golos. Aos 36 anos de idade, o ex-avançado do Benfica voltou a mostrar as suas qualidades dentro da grande área e carimbou o triunfo (2-1) dos paraguaios do Libertad diante dos colombianos do Indepediente Medellín, na jornada inaugural do grupo H da Libertadores. [Vídeo: Twitter / CONMEBOL]