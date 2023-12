Depois de ter aberto o marcador diante do Cagliari, Victor Osimhen foi também determinante na jogada que resultou no triunfo do Nápoles por 2-1. O avançado nigeriano recebeu a bola no coração da área, controlou-a com mestria, deu vários toque com o joelho, outros com a cabeça, antes de servir Khvicha Kvaratskhelia.