Otamendi recebe Prémio Artur Agostinho: «Bernardo Silva é de outra dimensão»

Nico Otamendi recebeu o Prémio Artur Agostinho das mãos de Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, e esteve à conversa com os jornalistas Valter Marques e Nuno Miguel Ferreira. E como recebeu o importante galardão depois do amigo Bernardo Silva, foi tempo também de falar do sonho dos benfiquistas em voltar a ver o craque português vestido de encarnado. Uma entrevista a não perder esta segunda-feira em todas as plataformas de Record.