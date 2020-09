A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi, defesa argentino do Manchester City que pode ingressar no Benfica no âmbito do negócio da venda de Rúben Dias aos citizens, partilhou um vídeo no Instagram nas últimas horas, a trabalhar afincadamente no ginásio. "O esforço e o trabalho duro constiituem a ponte que liga os teus sonhos à realidade. Sempre a postos", escreveu.