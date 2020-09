A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi crê que Jorge Jesus é "um treinador ganhador", com várias provas dadas nesse sentido "ao longo dos anos". Em declarações durante a sua apresentação oficial, o novo jogador do Benfica afirmou que vai defender a camisola do clube "até à morte" e que espera "colocar o Benfica no lugar mais alto" da tabela classificativa.