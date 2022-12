Otávio: «Ronaldo é um dos melhores da história mas sabemos da qualidade de todos os jogadores»

A carregar o vídeo ...

Otávio assegurou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que todos os jogadores à disposição de Fernando Santos têm qualidade para vestir a camisola da Seleção Nacional, e frisou que com ou sem Cristiano Ronaldo no onze inicial, a equipa avalia os pontos positivos e negativos a melhorar no próximo jogo.