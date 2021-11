Otávio sobre Cristiano Ronaldo: «Surpreendeu-me pela positiva. É uma pessoa excecional»

A carregar o vídeo ...

Otávio atendeu aos microfones da 'TNT Sports' no final do duelo entre Liverpool e FC Porto para falar sobre o futuro da equipa portista na Liga dos Campeões. Na 'flash-interview' ao meio de comunicação brasileiro, o internacional português abordou ainda a estreia pela Seleção Nacional portuguesa e sobre as primeiras impressões com que ficou de Cristiano Ronaldo. [Vídeo: TNT Sports]