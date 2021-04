Outro escândalo à imagem do golo 'tirado' a Portugal: Brasil chocado com decisão do árbitro

A carregar o vídeo ...

São as imagens que estão a passar a 'repeat' entre os adeptos brasileiros. Na cobrança de penáltis entre o América-MG e o Ferroviário, na segunda fase da Taça do Brasil, uma decisão da arbitragem mudou o rumo do jogo: a bola rematada por Adílson Bahia, do Ferroviário, passou a linha de golo mas a equipa de arbitragem... assim não o entendeu. O América-MG acabou acabou por ganhar por 3-2 e seguiu na Taça."O que vimos hoje na Arena Independência foi um dos maiores absurdos da história do futebol. Alô, CBF e Copa do Brasil, vocês vão deixar manchar a competição assim? Lutaremos até o fim. Nada acabou. Respeitem o Ferroviário. Respeitem o futebol brasileiro", escreveu o clube nas redes sociais. [Vídeo Twitter]