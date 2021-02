A carregar o vídeo ...

Utilizando as imagens da Eleven Sports e partilhando o ecrã na entrevista por videoconferência, Record colocou Rony Lopes a descrever o golo que marcou pelo Nice ao PSG. O que levou um esquerdino a fintar para o outro lado, o lado do pé dominante do defesa, Kimpembe? A explicação está aqui.