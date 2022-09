Ovação de pé a Neno na cerimónia do Centenário do V. Guimarães

A carregar o vídeo ...

Neno, antiga figura do Vitória de Guimarães, foi esta quinta-feira homenageado na cerimónia do Centenário do clube vimaranense. O ex-internacional português foi eleito guarda-redes do Centenário. A apresentadora Catarina Furtado e atual guardião do Vitória, Bruno Varela, estiveram no palco na companhia de Simone, mulher de Neno, que recebeu a distinção das mãos do presidente do clube, António Miguel Cardoso.