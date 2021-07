P. Ferreira apresenta os novos equipamentos para a época 2021/22 com magia à mistura

A carregar o vídeo ...

O Paços de Ferreira apresentou, em tons de magia, o equipamento principal para a nova temporada. As cores amarela e verde voltam a ser as predominantes, com a particularidade da parte lateral da camisola ter manchas brancas, desaparecendo ainda a lista verde horizontal que se destacava no equipamento anterior. O jovem Matchoi serviu de modelo na apresentação da nova indumentária. [Vídeo: Facebook Paços de Ferreira]