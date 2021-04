P. Ferreira comemorou 71 anos e levou bolo à casa dos sócios

A carregar o vídeo ...

Face à impossibilidade de festejar com os seus sócios e adeptos, devido às restrições relacionadas com a pandemia, o P. Ferreira encontrou uma forma de estar perto dos seus associados no dia em que assinalou o 71º aniversário do clube. O presidente Paulo Meneses cortou o bolo de aniversário e, depois, elementos do clube levaram fatias desse mesmo bolo à casa dos 71 sócios mais velhos do clube. [Vídeo: Paços de Ferreira]