Quase quatro anos depois, Pablo Osvaldo voltou a jogar, agora pelo Banfield e diante do River Plate. Adepto confesso do rival Boca, o ex-FC Porto, que usou na camisola o nome de Dani Stone, foi recebido com assobios e insultos e, após a derrota por 1-0, reagiu assim: "É normal, mas é o que menos importa."