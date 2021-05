Pablo Pérez 'esmaga' drone que invadiu clássico na Argentina

A carregar o vídeo ...

O clássico entre Rosario Central e Newell's Old Boys foi quentinho, bem ao jeito argentino, e começou logo com uma bela polémica. Nem cinco minutos estavam jogados, quando um drone 'invadiu' o espaço aéreo do El Gigante de Arroyito com uma mensagem provocatória para com os visitantes. O voo acabou por acabar com uma queda do aparelho, que em seguida por puxado para fora das quatro linhas por Lucas Gamba, da equipa da casa. Tudo parecia resolvido, até que Pablo Pérez decidiu 'matar' a questão... pisando o drone para o destruir.