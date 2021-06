Depois do remate à barra, Pablo Sarabia lá conseguiu fazer o gosto ao pé e dilatou a vantagem da Espanha diante da Eslováquia, que vence por 3-0 . A jogada começa no lado esquerdo do ataque espanhol, Jordi Alba cruza rasteiro para a área, onde aparece o jogador do PSG a atirar para o fundo da baliza defendida por Dubravka. [Vídeo: VSports]