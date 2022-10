A carregar o vídeo ...

O tiro de Paco Alcácer não deu hipóteses ao guarda-redes do Al-Wahda e, assim, o Sharjah levantou a Taça do Presidente dos Emirados Árabes Unidos. O avançado espanhol decidiu a final da prova com um golaço diante da formação onde alinham os portugueses Pizzi, Adrien e Rúben Canedo.