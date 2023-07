A carregar o vídeo ...

O Paços de Ferreira apresentou esta terça-feira, com recurso a um bem humorado vídeo em que o Castor é o personagem principal, os seus dois novos equipamentos para a temporada 2023/24. Novamente da marca Joma, o principal mantém no amarelo tradicional, ao passo o alternativo surge em branco com um padrão na parte superior.