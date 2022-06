A carregar o vídeo ...

O P. Ferreira apresentou o primeiro reforço da temporada de uma forma original, fazendo a ligação de uma tradicional oficina de mobiliário como o departamento de scouting do clube. O resultado pode ser apreciado no vídeo partilhado nas redes sociais. Jordan Holsgrove assinou por três temporadas e representou o Celta B. Chega a custo zero.