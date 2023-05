Paços de Ferreira faz vídeo emotivo dedicado aos adeptos: «Vocês não mereciam isto»

A carregar o vídeo ...

"Vocês não mereciam isto". Esta é uma das frases fortes do vídeo publicado pelo Paços de Ferreira minutos apenas ser confirmada a descida dos castores à Liga Sabseg. Já com olhos na próxima subida, as imagens partilhadas são dedicadas aos adeptos. "A quem nunca nos falhou e que nunca nos irá falhar. A luta pelo regresso começa já hoje. Com total compromisso. Com toda a responsabilidade. Pelo Paços", lê-se na mensagem que acompanha o vídeo.