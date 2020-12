Douglas Tanque atirou, de penálti, para o primeiro golo do Paços de Ferreira no duelo () com o Farense, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS. Porém, após a marcação os jogadores algarvios pediram dois toques do avançado pacense na bola no momento da marcação. O lance foi analisado pelo VAR e mandado seguir. [Vídeo: VSports]