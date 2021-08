Pacquiao regressa aos ringues e é derrotado por cubano: veja os melhores momentos do combate

A carregar o vídeo ...

Depois de um longo período de ausência dos ringues, o filipino Manny Pacquiao, de 43 anos, voltou para um combate com o cubano Yordenis Ugas, mas o desfecho não foi o que o campeão do Mundo em 8 categorias diferentes certamente esperava, pois os juizes deram a vitória de forma unânime a Ugas, de 36 anos. Será este o último combate do pugilista, que também é político? "Não sei. Deixem-me descansar primeiro", disse Pacquiao, no final em Las Vegas. (Vídeo YouTube)