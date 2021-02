Padre festeja vitória do Everton no dérbi de Liverpool durante a missa

A carregar o vídeo ...

No sábado o Everton venceu o Liverpool em Anfield ( 0-2 ), algo que não acontecia há 22 anos. No dia seguinte Philip Inch, adepto dos toffees e padre, assinalou o momento histórico em plena missa com um cachecol do clube. "Encontrei isto na igreja, esta manhã, e parece-me adequado para hoje", referiu o sacerdote na parte final da celebração, antes de também se ouvir o hino do Everton. [Vídeo: Football Daily]