Pai de Djokovic posa com apoiantes de Putin e atira: «Longa vida à Rússia»

Srdjan Djokovic, pai de Novak Djokovic, está envolvido em polémica após ter sido filmado esta quarta-feira à noite com apoiantes de Vladimir Putin, na Austrália. O pai do tenista sérvio posou com um deles e, antes de deixar o local, disse "Longa vida à Rússia". As bandeiras da Rússia e da Bielorrússia estão banidas do Open da Austrália, mas nem por isso os manifestantes deixarem de entrar no recinto do torneio, tendo gritado palavras de incentivo ao presidente russo. [Vídeo: Youtube]