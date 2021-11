Pai de Hulk vai à loucura e festeja golo do filho... ao estilo do ex-avançado do FC Porto

A carregar o vídeo ...

Hulk tem sido uma das grandes figuras na campanha do Atlético Mineiro na presente edição do Brasileirão. No sábado, o ex-avançado do FC Porto marcou os dois golos do triunfo sobre o Juventude, que deixou a equipa de Belo Horizonte mais perto de conquistar o título - tem 8 pontos de avanço sobre o Flamengo (2º) a 5 jornadas do fim. Na bancada do estádio Mineirão, o pai de Hulk não se conteve na hora de celebrar um dos golos e... imitou o habitual festejo do filho. Ora veja e delicie-se! [Vídeo: Twitter TV Galo]