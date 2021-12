A carregar o vídeo ...

Córdoba e Sevilha encontram-se esta quarta-feira num jogo da Taça do Rei que ficou desde logo marcado por uma emocionante homenagem a Jose Antonio Reyes, malogrado antigo jogador do Benfica que representou ambas as equipas. Presente no relvado, o pai do ex-internacional espanhol viu um vídeo de dedicatória ao filho, ouviu as bancadas gritar o seu nome e não conteve as lágrimas.