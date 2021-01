'Pai' do VAR analisa lance polémico do Tondela-Famalicão

O Tondela-Famalicão ( 1-0 ) ficou marcado por um possível lance de penálti nos descontos, a favor dos famalicenses, entre Jhonata Robert e Tiago Almeida. Nem o árbitro nem o VAR assinalaram castigo máximo, o que gerou alguma polémica. David Elleray, consultor contratado pela FPF e 'pai' do VAR, analisou a jogada, começando por dizer que o defesa "manteve a sua posição e claramente tenta evitar contacto com o atacante", frisando ainda que "o árbitro estava muito bem posicionado e com o campo de visão livre." Nesse sentido, Elleray considera que o VAR esteve bem em não reverter a decisão do árbitro: "Embora algumas pessoas pudessem esperar uma decisão de pontapé de penálti, o VAR agiu corretamente ao efetuar uma ‘verificação’ sem qualquer intervenção, uma vez que não há evidências que o árbitro tenha cometido um ‘claro e óbvio erro’."