Georgina Rodríguez presenteou Cristiano Ronaldo com um espectacular Rolls Royce descapotável este Natal. A namorada do craque português partilhou um vídeo nas redes sociais onde mostrou a reação de CR7, bem como as prendas que o Pai Natal ofereceu às crianças. (Vídeo Instagram)