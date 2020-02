A lamentável cena aconteceu no fim de semana, nas ilhas Canárias, em Espanha. No final de um jogo de infantis, entre o CD San Pedro Mártir e o CD Calero, um pai exaltou-se e tentou agredir o árbitro. Foi agarrado e levado para o exterior do recinto enquanto nas bancadas alguém o chamava à razão dizendo "estão aqui crianças". (Vídeo Twitter)