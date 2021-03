A carregar o vídeo ...

Carlos Orduz é um homem de sorte. O comentador da ESPN Colômbia sofreu esta quarta-feira um aparatoso acidente quando um dos painéis do estúdio de televisão colapsou sobre ele. O momento causa grande apreensão, mas Orduz escapou apenas com um golpe no nariz e não ficou com qualquer lesão grave. [Vídeo: Twitter]