Antes do Marítimo-Benfica, Jorge Jesus, recordando Diego Maradona, comparou El Pibe com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no que respeita à paixão pelo jogo . Palavras que tiveram ontem eco em Espanha e foram comentadas num dos principais programas de desporto, o 'El Chiringuito'.