Palhinha dá os parabéns a Tabata com "tesourinho" que arrancou gargalhadas

Bruno Tabata celebra esta quinta-feira o 26.º aniversário, data que João Palhinha, seu antigo companheiro no Sporting, não quis deixar escapar. O médio partilhou, no Instagram, um vídeo de uma partida que alguns jogadores dos leões fizeram ao brasileiro quando ainda partilhavam balneário no clube de Alvalade, num momento de boa disposição para todos... menos para Tabata. (Vídeo: Instagram/João Palhinha)