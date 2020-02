Palmas, 24,2 segundos de silêncio e um Staples Center a chorar: a homenagem arrepiante a Kobe Bryant

A carregar o vídeo ...

Os Lakers homenagearam esta mandrugada Kobe Bryant, a filha Gianna e as restantes sete vítimas mortais do acidente de helicóptero do passado domingo. Num Staples Center lotado, houve tempo para cânticos , um discurso emocionado de LeBron James , uma contagem de 24,2 segundos (o número que Kobe e Gianna usavam, respetivamente) em silêncio e o hino dos Estados Unidos que deixou jogadores e público em lágrimas