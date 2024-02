Palmeiras de Abel Ferreira não ganha para o susto: adepto atira garrafa e parte vidro do autocarro

A carregar o vídeo ...

O autocarro do Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, foi alvo de um brutal ataque nas últimas horas, um dia antes de se disputar a final da Supertaça do Brasil, que colocará frente a frente o verdão e o São Paulo (hoje, 19 horas). Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver vários adeptos do tricolor a fazerem gestos obscenos para quem segue no veículo, antes de um deles arremessar uma garrafa que deixou o vidro partido. (Vídeo: X/TNT Sports Brasil)