Noite de festa para os jogadores e adeptos do Palmeiras. A equipa orientada por Abel Ferreira goleou (4-0) o rival Corinthians no dérbi paulista e no final do jogo os jogadores celebraram (e de que maneira) no balneário. "O Palmeiras ganhou! Cala a boca, secador!", ouvia-se no direto que Felipe Melo fez no Instagram.