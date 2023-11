Palmeiras isola-se na liderança do Brasileirão e adjunto de Abel Ferreira atira: «Há um mês colocaram-nos fora»

A carregar o vídeo ...

Vítor Castanheira, adjunto de Abel Ferreira no Palmeiras, recordou que há um mês os comentadores colocavam a equipa fora da corrida pelo Brasileirão. As declarações foram proferidas depois da vitória de ontem sobre o América-MG, por, que deu a liderança isolada do Verdão, a duas jornadas do fim do campeonato. Abel não esteve no banco por se encontrar a cumprir um castigo. (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)