A carregar o vídeo ...

Dança, piadas, lágrimas e muita alegria para partilhada por todos: a festa dos jogadores e equipa técnica do Palmeiras, sábado, no relvado do Maracanã, após a conquista da Taça Libertadores . pelo segundo ano consecutivo um treinador português vence a prova, Abel Ferreira sucedeu a Jorge Jesus.