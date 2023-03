Palmeiras revela golo do "Patrão" Abel Ferreira no treino: treinador português brilhou e festejou!

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira não lhe perdeu o jeito. O antigo lateral-direito e agora treinador do Palmeiras mostrou que quem sabe nunca esquece. No treino do campeão brasileiro em título, Abel provou que mantém predicados e faturou um golaço de fora da área. "Semana de muito trabalho e chegou a sexta-feira com golaço do Patrão!", pode ler-se nas redes sociais do Verdão. [Vídeo: Palmeiras]