Pancadaria com adeptos e jogadores leva ao afastamento de duas equipas num torneio de futsal em Valença

Cenas de pancadaria envolvendo adeptos e jogadores do Cerdal e do Panthers FC, durante uma partida de um torneio de futsal amador, levaram ao afastamento destas duas equipas da prova, que está a ser disputada em Valença. "Lamentando profundamente o sucedido, perante todos aqueles que estavam no local, repudiamos qualquer ato de violência e qualquer conduta anti-desportiva, pelo que apelamos ao bom senso e desportivismo no decorrer da restante competição", lê-se no comunicado emitido pelo SC Valenciano, o organizador da prova.